工業電腦大廠研華(2395)2021年首季獲利優於預期，但因零組件缺料加劇，第二季營運展望趨守。多家投顧法人雖因下修獲利預期而調降目標價，仍看好市場需求復甦及研華長期發展後市，維持「買進」或「持有」評等，目標價區間自361～430元下修為361～400元。

研華股價1月中觸及396元新高，隨後於340～382元區間高檔震盪，今（6）日開高後量增震盪，一度翻黑下跌2.04％至336元，鄰近尾盤拉高上漲0.29％、收於344元，成交量增加61.03％至1058張。三大法人本周迄今偏多操作，合計買超290張。

多家投顧法人出具報告，指出研華受惠市場需求強勁，且自去年12月起積極備料因應下，首季缺料影響出貨有限，帶動營收成長幅度優於預期，產品組合轉佳帶動毛利率及營益率優於預期，配合業外處分收益挹注，使整體獲利大幅優於預期。

展望第二季，研華預期合併營收將落於至4.8～5億美元（約新台幣135.8～141.5億元），毛利率估略降至37～39％區間、營益率則略升至16.5～18.5％區間。以此推算，營收將較首季成長3.2～7.5％，但較去年同期衰退3％至微增近1％。

投顧法人指出，研華第二季以美元計價營收年增約5.5％，但因新台幣強升，使新台幣計價營收年減約1％。由於零組件缺料狀況加劇，對營收產生5～10％遞延影響，採購成本上升亦使毛利率承壓，預期第二季獲利將季增2～4％、年減14～19％。

展望今年，研華看好中國大陸搭上「碳中和」政策，可望受惠當地智慧製造、基礎建設需求增加，以及電動車電池工廠、能源及博奕等新商機，美國則看好物流、智慧製造及醫療需求。投顧法人預期，雖有缺料問題干擾，研華今年營收恢復成長無虞。

不過，由於零組件缺料狀況快則第四季、慢則明年才會明顯紓緩，投顧法人雖預期研華今年營收可望成長10～12％，但下修獲利預期、估成長10～24％，每股仍可賺逾1股本，維持「買進」或「持有」評等，目標價區間自361～430元下修為361～400元。

投顧法人認為，研華長期在技術上居於領先，營收成長及獲利結構優於下游系統廠同業，且所處產業具長期發展優勢，將持續受惠5G基礎建設、智慧製造升級、邊緣運算需求增加，因此雖略為下修目標價，但建議可長期持有、參與未來3～5年5G及物聯網帶動的成長周期。

(時報資訊)