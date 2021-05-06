侯友宜今上午到板橋信義公共托育中心致贈母親節卡片給托育人員，宣布推出托育人員新政策。（許哲瑗攝）

母親節前夕，行政院今拍板產假增至7天的利多政策，盼提高生育率；新北市長侯友宜今也宣布推出托育人員新政策，下半年起將提供托育人員久任獎金，另針對托育機構業者，提供投保薪資達標獎勵金、職場友善等獎勵金，預計6月公告實施，8月起陸續受理申請。

侯友宜今上午到板橋信義公共托育中心致贈母親節卡片給托育人員，並在中心主任鍾汶秀的陪同下，隔著門窗和玻璃跟小孩打招呼；侯表示，托育人員是媽媽之外，每天相處最長的人，除了托育專業，還要有滿滿的耐心及愛心，為孩子們換尿布、餵奶、安撫，因此在溫馨的五月天獻上一張小卡片，表達對托育人員的支持和鼓勵。

侯友宜也宣布，新北市府預計從下半年開始，提供專業人員久任獎金，凡年資達到一定標準，給予相對的補助金額，依照任職滿1年、3年和5年以上，分別每年獎勵1萬2000元、1萬8000元到2萬1000元久任獎金。

此外，若托育機構業者為專業人員投保的薪資達3萬以上，也會分等級給予機構獎勵金；全托嬰中心若將師生比從1比5降到1比4，減輕托育人員的負擔，或是給予2名以上托育人員請產假，也會給予職場友善獎勵金；各項獎勵金採申請制，不限名額，預計6月公告實施，8月起陸續受理申請。

育有3位孩子的主任鍾汶秀表示，感謝市府貼心政策，相信對於第一線久任的托育人員，是一個穩定支持的力量。

(中時 )