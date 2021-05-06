國民黨明天將公告黨主席選舉作業細則，前黨主席朱立倫下午出席「台灣輔具暨長期照護大展」時，對於是否參選仍絕口不提，只強調仍在努力促進黨內合作、分工，最近還會與相關人士見面討論。外傳朱立倫將在5月底表態？朱立倫說，「不會設定特定的時間。」

國民黨中常會昨通過黨主席選舉作業細則與期程，拍板7月24日投票，祕書長李乾龍5月7日公告，規劃6月3、4日領表及7、8日登記。朱立倫今天受訪時說，他不是要來「爭」，而是希望來「合」，合就是「分工」，最近大家還是會彼此見面討論，請大家放心，國民黨絕對沒有所謂誰跟誰之戰、誰跟誰之鬥，也沒有誰跟誰之爭，只有全黨全面合，這是他努力的目標。

他表示，他當過國民黨3屆副主席、也當過主席，長期對國民黨有一份熱愛與責任，相信以他過去的經歷，必須考慮國民黨整體的未來與團結，「國民黨的團結是最重要的基礎」，此外他還要考量2022國民黨如何更有戰力、領導力，更能凝聚社會各界所有力量，爭取勝選，這是他努力的目標。

朱立倫強調，他已經說過很多次，他不是要來爭，而是希望來合，他與國民黨主席江啟臣也有共識，兩人都希望國民黨能合；合的過程中，最多只是分工角色的問題，他會努力與江啟臣及其他人怎樣能合，讓國民黨更團結、更有領導力。

至於前高雄市長韓國瑜的動向，朱立倫指出，韓國瑜是國民黨重要的力量與資產，也是合的一份子，大家要團結在一起，才能爭取2022勝選、2024重返執政。朱立倫還強調，「韓國瑜是我的好朋友，也是大家未來合作的重要力量」。

對於孫文學校總校長張亞中批評質疑參選黨魁有1320萬元門檻，是「只認錢，不認人」。朱立倫表示，沒有人在乎這個細節，因為對國民黨承擔的決心，這是付出與責任，很正常的事，沒有人關心1320萬元這個細節，過去他當過黨主席、副主席，知道每人都要承擔，他也當過直轄市長，每年要上繳黨部200萬元募款責任額，這在每個政黨是很正常的事，所以他不會在這個細節上討論。

(中時 )