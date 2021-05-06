因應少子化，行政院長蘇貞昌今拍板，將擴大不孕症試管嬰兒補助方案、增加產檢次數及項目、放寬育嬰留停及調整工時彈性等3大政策。不過，許多網友對這項政策有疑慮，表示政府立意良好，但這種福利恐怕只有軍公教和上市上櫃等具一定規模的大公司員工受惠，台灣大多數的中小企業私人公司請假，還是要看老闆臉色和同事觀感。

行政院政務委員兼發言人羅秉成今（6日）在院會後記者會說明少子女化對策，表示蘇貞昌拍板3大措施搶救少子化，首先是放寬父母可同時請育嬰假、育嬰留職停薪津貼從投保薪資的6成提高為8成薪，產檢補助次數從10次提高為14次、產檢假5日增為7日，以及擴大補助不孕症夫妻接受人工生殖療程費用。

這項政策引發網友熱議，其中有不少認同者，如批踢踢媽寶版有網友認為，「推有感」、「希望能夠準時實行，6成變8成真的差了好幾千」、「往改善的方向前進，好事」。部分網友則表示，「提高再多不敢請的還是不敢請」、「也沒辦法請，請了就回不去了（直接資遣）」。

批踢踢網友留言。（圖片摘自批踢踢媽寶版）

相關新聞報導下方的網友留言，則出現不少不認同的意見。有網友就在本報此則新聞下方留言，「年輕人不生，房價太高才是主因，一旦結婚，薪水全被房貸車貸咬死」、「幼兒津貼2,500至5,000要拖到今年八月，這2,500還要分兩階段實施，0～6歲國家養的政策呢」。

除此，《TVBS新聞》臉書下方有許多網友留言表示，「育嬰留停津貼，重點是請了可能沒工作好嗎」、「老實說，這種福利只受惠於軍公教和上市上櫃具一定規模的大公司，台灣大多數的中小企業私人公司請假是要看老闆臉色和同事觀感的」、「現在找員工第一句話『你結婚沒』」、「所以生完領了那8成薪之後，小孩就會自食其力嗎！？哪門子的解決」、「慘了，這下更糟了」。

另外，許多網友也在報導相關新聞的粉專《Yahoo!奇摩新聞》臉書下方留言，「這是企業道德問題，除非政府能有效處理這些慣老闆的生態，否則也只是頭痛醫頭腳痛醫腳」、「治標不治本」、「會生的人就是會生，不想生的，也並不會因為你多加一點錢或多放2天假就決定生小孩」、「重點是房價好嗎」。

(中時新聞網)