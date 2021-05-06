李聖傑2019年底舉辦高雄巨蛋演唱會後鮮少公開現身，今宣布擔任「EZ5 30傳奇演唱會」嘉賓，攜手彭佳慧、康康、林芯儀等唱將重現Pub魅力。李聖傑1999年發行第一張專輯《冷咖啡》後曾在EZ5駐唱，他笑說至今仍忘不了第一次站上舞台，緊張害怕到拿麥克風的手抖不停，因為要面對來自四面八方可能不是歌迷的聽眾，還要讓他們喜歡自己安排的歌曲，他傻傻地以為Live House只要演唱就好，沒想到歌與歌之間還要和觀眾對話，讓他緊張到手抖不停：「因為緊張害怕，我的眼神完全無法專注，台下觀眾應該也有感覺到我手在抖。」

他後來花了一段時間練習與適應，才知道與觀眾對話要貼近大家的生活：「開始懂得分享今天發生的事情，關心觀眾是不是失戀，抓住他們心情。」 在EZ5駐唱也讓李聖傑有一個全然的Live訓練，面對各種現場突發狀況，都能夠適時地化解，對歌唱生涯有很大的幫助，他更在先前參加大陸歌唱節目時，特地帶著製作團隊回台灣，介紹EZ5給觀眾認識。如今EZ530周年，李聖傑在製作新專輯之餘，特地抽空站台擔任嘉賓，要與多位實力派駐唱歌手，以歌聲向EZ5祝壽。「EZ5 30傳奇演唱會」門票洽年代購票系統。

(中時 )