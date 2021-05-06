【愛傳媒特約記者陳冠宇報導】馬英九基金會主辦的奔騰講堂5月5日於臺中益品書屋登場，主題為「他們消失在山裡了，然後呢？讓大咖帶你安全下山」，談近年山林活動熱潮下，登山安全與環境教育素養的問題與挑戰。

奔騰講堂此次首度移師臺中舉行，成功吸引近兩百名聽眾參與座談，基金會董事長馬英九前總統更親自蒞臨，現場氣氛熱絡，盛況空前。

本期奔騰講堂以2020山難潮為出發點，環繞登山安全的主軸，吸引不少山友前往聆聽。受邀與談的三位「大咖」，分別為優質戶外節目「MIT台灣誌」導演麥覺明先生、消防署訓練中心山域搜難外聘教官歐陽台生先生，以及玉山國家公園管理處處長鍾銘山先生。主持人則由戶外冒險部落客御風泊客（馬英九基金會青年營隊「大九學堂」第一期學員張昌翊）擔任，就「山的想像」、「為什麼要了解山」、「增進民眾素養」、「山難搜救」以及「戶外安全保障」等主題與講者交換意見。當主持人御風泊客提問：「臺灣超過3000公尺的山頭有幾座」時，不少聽眾皆能回答正確答案（268座），對於講者娓娓道來之事件與經驗，聽眾亦多有共鳴。

馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，奔騰講堂過去多討論政經、時事、法律、教育等議題，而臺中站也是首度以「大九學堂」學員為承辦主力。奔騰講堂召集人，政治大學法律系廖元豪副教授則指出，奔騰講堂強調知識的拓展，因此不能侷限於臺北，必須走出「天龍國」，讓更多人能夠參與，未來也會持續在臺北以外舉辦講堂。

談到最愛的山林，講者們逗趣地表示，山是支付自己薪水的老闆，但也無限眷戀地表示，山是第二個家。曾經「留學」美加，接受專業登山訓練的歐陽台生表示，在臺灣所能學到的登山知識技能，相比於國外可說是大幅落後，因此必須引進國外的攀登經驗；鍾銘山則以公部門角度，暢談「山林開放、向山致敬」，以及國家公園對「有效管理」、「登山品質」的理想與追求；麥覺明則強調山的美麗往往伴隨危險，必須向山持續學習，也提到自己從「登山」轉為「拍山」，就是為了透過寫實的影像畫面教育大眾、介紹山的各種面向。

基金會董事長、前總統馬英九在座談將近尾聲時，分享自己卸任後攀登合歡群峰、單攻玉山的經歷。馬前總統表示自己並非「登山咖」，但站在群山之巔，乃深深體會國旗歌歌詞「山川壯麗，物產豐隆」的壯美，高歌之中為本場奔騰講堂劃下完美的句點。

(中時新聞網)