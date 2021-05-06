由網易遊戲製作、龍邑遊戲代理的開放世界·末日生存手遊《明日之後》新營地版本“為家而戰”，將於5月6日正式上線。感染者入侵玩法全新升級，末日體驗更加刺激！此外，為了幫助玩家抵抗感染者入侵，營地也迎來了全新的優化升級。感染者狂潮襲來，準備好迎接挑戰吧！

自上線以來，《明日之後》憑藉對末日氛圍的真實刻畫，為玩家帶來了多樣化的末日體驗，目前已在全球收穫了2億玩家，並被評為Google Play 2019最具競爭力手遊。

【明日之後】新營地版本 | 守衛城牆，共建莊園

感染者玩法升級，同仇敵愾守護高牆

在全新版本“為家而戰”中，感染者入侵玩法迎來了全面升級，困擾玩家的卡頓問題也得到了優化。

全新營地高牆外，感染者環伺，更有全新的自爆感染者躍躍欲試，企圖一擁而入攻擊人類。人類需要借助高牆進行防禦，並利用固定火炮、投擲物等對感染者發起攻擊，抵擋它們的入侵。同時，牆體也將是玩家重要的守護物件。當防禦牆的血量歸零時，人類的防守即宣告失敗。新的危機來臨，玩家們請快速集結，一同守護人類家園！

營地全面優化，人類攜手“為家而戰”

為了幫助玩家抵擋感染者入侵，新營地對內容進行了全面優化。營地場景佈局更加合理，離島的移除使得所有人類真正地住在了一起，人類迎來了空前的大團結。另外，市中心功能建築也進行了重新規劃，美觀度有了新的提升。

而萊文市郊雙人地基將移入營地內，搖身一變成為中心花園別墅區，更顯氣派。普通莊園區域開啟了莊園合併，實現了玩家的同居升級。與此同時，營地中還增加了許多新玩法，比如新增了巡邏內容等，大大豐富了玩家的遊戲體驗！

《明日之後》新營地版本上線 「為家而戰」抵禦新感染者入侵

營地自訂玩法，塑造不一樣的末日體驗

新增的營地自訂玩法，允許玩家隨心所欲地裝扮自己的營地，在末日世界獲得不一樣的體驗。玩家可以自由對營地的中心建築進行外觀、顏色以及地板紋理的修改，打造專屬的末日天地。與此同時，營地玩法中還新增了主雕像玩法，營友可捐助物資對其進行建造，共同打造自己的專屬營地，大大增強了玩家們的歸屬感。

《明日之後》新營地版本上線 「為家而戰」抵禦新感染者入侵

為了幫助新玩家更快熟悉營地，本次新版本還優化了營地內引導。玩家加入營地後可根據指引，參與釣魚、營地巡邏、營地打靶等豐富多樣的活動，累積積分，贏得獎勵，並取得營地成就。

“為家而戰”新版本，通過對玩法和內容的煥新升級，為玩家帶來全新的遊戲體驗，體現了《明日之後》推陳出新的務實態度。在未來，《明日之後》將繼續開拓創新，為玩家帶來更加真實、多樣化的末日體驗！

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(科技)