【愛傳媒特約記者賴御文報導】國立台灣藝術大學教授、知名畫家張進勇，2016年在台藝昏迷，至今已超過五年，照顧與醫療費用非常龐大，他的畫家妻子、也是台藝校友的楊企霞代辦「張進勇教授2021年遇合化境當代彩墨個展」，希望有助於籌措費用。

張進勇教授2016年在台藝上課，下課時回到研究室休息，不知為何跌倒，因為頭部撞傷而陷入昏迷，至今已經五年多。張教授平常身體並沒有異常狀況，他在學校研究室陷入昏迷，學生發現之後立即打119電話叫救護車送到醫院，但是至今五年多，一直沒有清醒過來。

張教授的太太、畫家楊企霞說，出事的第一年，因為醫院規定住院不得超過一個月，只能不斷轉院，後來她接丈夫回家親自照料，至今也已經四年。楊企霞持續溫柔告訴丈夫，會一直守著他，等他康復。張教授從完全沒有知覺，現在眼珠已可以轉動。楊企霞表示，現在「張老師聽到熟人的聲音都會掉眼淚，也會握緊對方的手，只是尚未清醒過來。」夫妻深情，令人感動。妻小與親友們一直期待他能醒來。

張進勇教授2016年昏迷，2020年台藝大協助辦理提早退休，讓他有退休金可領。不過五年多的照顧與醫療費用非常龐大，楊企霞本身是畫家，沒有專職，只有在台藝等校擔任兼任老師，備嘗辛苦，而且出事時三子都還未成年，原有積蓄已經耗盡。張進勇教授出事前，一家人的感情很好，經常一起出遊（見照片，楊企霞提供）；出事後，楊企霞努力維持家庭，除了自己考進博士班，希望爭取專任教職，三子也都考入了台藝，成為父母的學弟，長子在音樂系，次子、三子跟父母一樣就讀書畫藝術系。一家五口都是台藝人，成為佳話。

為了幫助張進勇、楊企霞夫婦，台藝大吳漢宗教授等師生，2021年四月舉辦「善緣——2021扇圓水墨作品展」義賣，捐助幫助張進勇照料費用。

雲林出身的水墨畫家張進勇，昏迷之前致力於以新創顏料創作，創造不同的肌理與表現，讓水墨的技法有所突破。與質性往更特殊的創作風格邁進。此次的展覽以「遇合化境」為主題，經由內化的情思，透脫外在的形象，具體的呈現思與境偕，神與物遊之境。張進勇於繪畫一展真率，以意取向于清虛、空靈、簡遠，萬物以「悟」有感、以「觀」體悟山川物象，將物象在畫筆下轉換為心象，成為內在精神的映涵。作品中展現出藝術家堅韌旺盛的生命力，引領觀賞者體會的共鳴。

「遇合化境」畫展2021年五月1日至六月30日在台北巿民權西路53號12樓舉辦，開幕茶會時間為五月10日下午4:30，歡迎各界共襄盛舉，懇辭花籃。

由於許多台藝大的師生有意幫忙，台藝大傳播學院教授建議可以提供捐款帳號，讓有心幫助的人也可以小額捐款，楊企霞老師也提供她的中國信託銀行帳號（見照片）。經查，衛生署福利部2017年已經發函公告，個人發起或是為了特定對象（非公益）發起的募款，例如幫助重大傷病者，這不屬《公益勸募條例》管轄範圍，不須向各地方政府或是衛福部申請許可，只要募款的名實相符，政府也不會對這類募款開罰。

(中時新聞網)