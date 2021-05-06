螺絲廠世豐(2065)2021年4月營收2.34億元，雖有受船期排程因素影響部分訂單遞延，使得4月營收表現較上月減少，惟受惠美國地區訂單需求暢旺，帶動4月營收較去年同期成長22.82%，並創歷年同期新高。2021年1至4月合併營收9.76億元，較去年同期成長45.65%，再創同期新高紀錄。

世豐表示，受惠公司持續深化單一客戶訂單金額放大，拓展新客戶接單策略，在DIY市場及建築工業市場兩大應用領域客戶下單保持良好力道，整體產能稼動率隨著訂單需求拉升保持一定水準之上，挹注4月營收續創歷年同期新高記錄。

公司表示，目前整體接單表現持續優於往年水準，惟訂單出貨仍有受美國塞港、航運運力吃緊等問題影響，雖有訂單遞延認列之情況，以整體訂單能見度、訂單金額水位來看，持續明顯感受居家DIY市場及建築工業市場主要客戶加大下單需求，有助於創造公司整體營運良好穩定度。

展望2021年第二季，世豐維持審慎樂觀看法。觀察目前在手訂單出貨認列仍需持續觀察全球船運運力與排程，且加上原物料價格、台幣匯率波動等不利因素，世豐不排除向客戶提出第二波產品漲價協議，有助於中和外在因素之影響。

世豐指出，近年公司擴大全球接單布局、深化與客戶共同研發螺絲產品，並透過提升自動化生產效益等策略，已逐步成為美國螺絲品牌、通路商之重要合作供應夥伴，帶動世豐合併營收從2017年至2020年之年複合成長率達27.5%，於美國進口螺絲供應比重亦持續走高。

(時報資訊)