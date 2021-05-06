根據6日最新統計，印度每日新冠病毒確診者已超過41.2萬位，再度刷新世界紀錄。同時，醫療專家也提出警告千萬別掉以輕心，因為印度第三波疫情可能即將來襲。

在目前印度第二波新冠疫情中，最新的每日染疫者數目為412,262位，使得被新冠病毒感染的民眾超過2100萬。在疫歿者方面，又多了3,980人，死亡總數達230,168。

1日，印度有401,993位新確診，計入6日的話，印度每天新病例在過去6天內，已有兩天都超過40萬。不過，外界也認為這個數字應該被低估，事實上一定更多。

即使國際已馳援相助，印度各地仍陷入一片醫用氧氣荒之中。首都新德里缺氧情形更為嚴重，乾脆直接利用社群網站向外求援。若再加上病床不夠用，藥物缺乏等等，整個醫療系統可謂癱瘓下，很多新冠患者就只能眼睜睜地等著不幸事情降臨。

5日，印度最高法院曾要求印度政府，提交一份鉅細靡遺的氧氣分配規劃，好讓新德里能有依據來取得，高達700公噸液態醫用氧氣。同時，有位印度德高望重的科學家也預測，印度將有第三波疫情發生。

印度民怨不斷，因總理莫迪（Narendra Modi）未制止前陣子大規模宗教與政治群聚活動，現在印度政府雖然有些補救動作，但疫苗數量嚴重不足，也不夠接種。還有莫迪擔心影響經濟成長，遲遲不敢封城，故大張撻伐如雪片般四處飛來。

印度肺科權威醫師也認為，鎖國雖然會衝擊各方面經濟活動，但若不這樣做，實在沒有辦法抑制已到處擴散的新冠病毒。

(時報資訊)