群光(2385)泰國自建廠目前產能約開出6成，預計在第四季產能全開，營收占比約15%（年增約6成），以生產非PC產品為主。群光泰國廠的生產優勢為租稅優惠，具有8年免營所稅，以及人工成本較低，產能全開(明年會新增PC相關產品）預估一整年的營收可達250億元。今年首季群光陸續又再斥資3億元新台幣，加碼泰國廠附近的土地興建員工宿舍，未來是否再擴廠，則視訂單而定。群光反應成本，預計在6月陸續調漲產品售價。法人估今年群光全年營收突破1000億元，年成長5~10%左右。

群光表示，NB需求熱潮自去年延伸至今年，強力推升Q1營收，顯示在宅經濟下，NB的可攜性所帶來的彈性，讓大家工作、上課以及娛樂均離不開NB。根據IDC最新研究顯示，在新冠疫苗問世後，許多國家已逐漸解封，但商務、教育、以及消費端的需求仍然強勁，因此今年Q1全球PC出貨量年成長高達55%。法人表示今年Chromebook、Gaming PC以及Tablet的需求，至今仍然看好，群光NB鍵盤、影像模組以及電源供應器市占率居於市場領導地位，預期將可持續受惠。

在非NB方面，泰國生產基地目前占整體非NB產能的6成，群光深耕影像產品市場，尤其在智慧家庭影像產品中，市占率持續領先。根據IDC研究顯示，去年全球經濟雖受新冠疫情影響，但是智慧家庭裝置需求仍然成長4.5%，展望2020~2025年，智慧家庭裝置年複合成長率為12.2%，其中家用監控產品的年複合成長率達13%。

今年下半年，群光的高階AI影像產品將陸續推出新產品，由原先的智慧家庭影像產品領域，拓展至車用駕駛監測系統(Driver Monitor System)、商用監控系統、智慧影音會議系統以及拋棄式內視鏡產品等。法人認為，這些新的領域將為群光影像事業創造高附加價值，預期群光影像產品組合長期將更多元化，不但有針對大眾的消費性產品，亦有高端產品針對專業性市場，充分反映群光在影像科技的研發實力。

群光首季現金部位約60億元，負債比因提列應付股利略升高到61%。

(時報資訊)