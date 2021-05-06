適逢過頭媽輪值來到桃園區，桃園市文化局特別邀請春美歌劇團帶來歡樂熱鬧的愛情喜劇《再世情緣》當家小生郭春美、女主角簡嘉誼、孫凱琳、周宥緗領銜主演，於9日晚間6時再桃園市桃園區中正五街310號童話市集空地後方，活動現場打卡前50名，即可獲得2021閩南傳統藝術巡演限定小贈品。

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及文化局官網 https：／／culture.tycg.gov.tw／

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