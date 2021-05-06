桃園閩南傳統藝術巡演溫馨五月母親節 15:242021/05/06 中時 姜霏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 2021閩南傳統藝術巡演溫馨五月母親節。（姜霏翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 適逢過頭媽輪值來到桃園區，桃園市文化局特別邀請春美歌劇團帶來歡樂熱鬧的愛情喜劇《再世情緣》當家小生郭春美、女主角簡嘉誼、孫凱琳、周宥緗領銜主演，於9日晚間6時再桃園市桃園區中正五街310號童話市集空地後方，活動現場打卡前50名，即可獲得2021閩南傳統藝術巡演限定小贈品。 詳情請上桃園閩南文化臉書 https：／／reurl.cc／Q34bvo 及文化局官網 https：／／culture.tycg.gov.tw／ 台藝大教授張進勇昏迷5年 妻代辦畫展募款 騎鐵馬瘋國旅 30條多元化遊程 (中時 ) #2021 #閩南 #傳統藝術 #巡演 #https 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 奉茶美容沐足書壓 新北市圖活動媽媽專屬 04:102021/05/05 地方新聞 母親節台南孝親遊 白日賞花夜賞螢各遊樂景點推優惠 15:182021/05/05 生活 彰縣歲出預算535億元 歷史新高 04:102021/05/06 地方新聞 專訪／古典爵士一把抓 新加坡長笛家許凱翔吹響多彩人生 17:352021/05/05 生活 美術老師粉筆＋黑板重現經典動漫場景 學生：板畫之神 14:492021/05/06 生活 「唸歌活字典」貴氣華服亮相 紀錄片揭86歲國寶楊秀卿日常 23:372021/05/05 娛樂 《熱門族群》市場熱度高 自行車族群飆風 11:252021/05/05 財經 李明川母親節不接花藝訂單 今年只為自己的媽媽插花 17:362021/05/05 娛樂 賴祥蔚》新聞媒體崩壞與第四權未來 09:402021/05/06 政治 台中歌劇院FUN暑假 9節目全齡共賞 04:102021/05/05 地方新聞 體貼媽咪 神腦與捷昇通信主推大螢幕、大電量手機與平板 14:332021/05/06 科技 寶島熱門新聞 擦亮金門50面反光鏡 陳姵君1個人的旅行不一樣 - 寶島 花蓮知卡宣水上樂園7月開跑 今年免費明年預計收費 - 寶島 把愛裝好裝滿 雲林鎮南國小訂製陶瓷碗送全校母親 - 寶島 許秀年、高玉珊同台飆戲 當時月有淚看岳飛故事 - 寶島 中和警協助送愛心到育幼院 讓孩童歡度暖心母親節 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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