近日民眾發現，在台北市、新北市的中油加油站加不到98無鉛汽油。對此，中油表示，這是因能源局3日抽驗油品時，發現油品辛烷值偏低，中油立即停售並檢修油槽，目前66座加油站油品抽換作業已完成，請消費者放心。

近年98汽油發油量持續增加，超跑等高壓縮比轎車等車種對油品品質要求增高，為回應市場需求，中油均定期進行油槽例行保養。惟本（5）月3日接獲經濟部能源局電話通知，3日抽驗桃園蘆竹加油站，發現98無鉛汽油辛烷值略有不足，稍低於規範，該站立即停售，並回溯油品來源。

中油指出，經溯源該站油品來源為石門供油中心，供應桃園雙北等66座加油站。為維持油品品質，中油擴大範圍就同一油槽同批油料供應之加油站，立即展開預防性抽換油，並進行加油站油槽檢查保養作業，所有抽換作業於5日完成。

中油強調，維修保養作業時，會盡量選擇民眾加油離峰時段，例如晚上8時過後定檢，但仍有部分顧客反映無法加到油，後續將滾動檢討。

(工商 )