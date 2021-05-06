跨性別舉重選手哈伯德(Laurel Hubbard)將有機會締造歷史，因為他有機會在女子舉重項目中跨出重要一步，那就是參加今年的東京奧運，儘管這位43歲的運動員尚未被紐西蘭國家隊正式任命，但一名國際舉重聯合會內部人士向《衛報》證實，由於新冠肺炎影響，國際舉重協會對參加東奧資格修正，哈伯德將有機會成奧運史上第一位變性參賽選手。

New Zealand weightlifter Laurel Hubbard is poised to become the first transgender athlete to compete at the #Olympic Games, a move that will reignite debate over the ethics of trans sporthttps://t.co/ZhFqFWBAS5 pic.twitter.com/ICEGyQDcS2 — AFP News Agency (@AFP) May 6, 2021

哈伯德曾在2017年世錦賽上獲得銀牌，2019年太平洋運動會拿下2金1銀，而這些都是他變性成女生後的成績，在2012年進行變性手術前他都還是男兒身。而關於變性運動員參加女子舉重項目的公平性，一直都是爭論焦點，哈伯德在東京的出現必將吸引媒體額外關注，以及其他舉重運動員和教練的批判。

根據2015年11月發佈的國際奧委會指南，從男性變到女性的運動員能參加女子類別比賽，且無需動手術去除睾丸，前提是他們血清中總睾丸激素水平要保持在每公升至少10鈉莫耳以下，且持續到參賽前12個月，4年內都不得更改–據IWF(國際舉重總會)規則。但最近有許多科學論點說明，即使變性者在服用抑制睾丸激素的藥物後，男性青春期患者在力量方面仍具有明顯優勢，哈伯德以成年男性生活了35年，但舉重成績普通，但自從2012年變性以來，她已獲得多個舉重獎項。

在2017年獲得世界錦標賽第二名後，哈伯德在接受採訪時說：「使我能夠參加比賽的規則在2003年就已生效！」但哈伯德也曾擔心自己生涯會在2018年受肘部傷勢後結束，但一年後又回到她的最佳狀態，目前她世界排名第16。而由於全球受新冠肺炎影響，國際舉重協會將重改奧運參賽規定，也獲得國際奧會批准，因此哈伯德將獲得女子87公斤以上級別東奧參賽資格，所以她非常有機會站上東京奧運的舞臺，也會在奧運史上寫下新的一頁！

(中時新聞網)