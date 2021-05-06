前（4）日，法務部執行署新北分署舉辦「123聯合拍賣會」，變賣上百件動產商品，小至熱門的美妝、保養用品，大至萬眾矚目的保時捷凱燕休旅車，不過該車經3次喊價競標，最高出價25萬元後，義務人因為出價太低，跳出來反對，最後未拍定，因此想競標民眾，只能等6月1日第2次拍賣會，屆時車主已無權反對。

法務部執行署新北分署這次「123聯合拍賣會」，共賣出419件動產商品，所得共新台幣25萬餘元，其中最熱門的是美妝、保養用品，其次為法式甜點、台式蛋糕，另外手鐲、手鍊、戒指、鹽燈、玉雕等物品也都順利出售，變賣所得10萬餘元。

值得一提的是，新北分署這次還推出車齡18年的「五十鈴柴油貨卡車」，以及車齡13年的「保時捷凱燕休旅車」，前者因為車況良好，識貨的老司機紛紛競標，經喊價8次，最後以11萬餘元拍定，但最吸睛、新車過去要價400萬的保時捷凱燕休旅車，雖然行駛不到10萬公里，狀況同樣良好，但經喊價3次，出價最高25萬元，因義務人覺得價錢太低而出面反對流標，因此執行署將於下（6）月1日舉行第2次拍賣會，屆時車主已無權反對，歡迎民眾到場競標。

(中時新聞網)