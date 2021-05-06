嘉義縣朴子市雙溪國小安排親子體驗定向越野活動，提前度過母親節。（雙溪國小提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣朴子市雙溪國小安排親子體驗定向越野活動，提前度過母親節。（雙溪國小提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣朴子市雙溪國小安排親子體驗定向越野活動，提前度過母親節。（雙溪國小提供∕呂妍庭嘉義傳真）

壓軸戲安排孩子贈送康乃馨給父母，溫馨感人。（雙溪國小提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣朴子市雙溪國小安排親子體驗定向越野活動，提前度過母親節。（雙溪國小提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣朴子市雙溪國小及雙溪附設幼兒園為讓奶奶、媽媽以不同的方式慶祝母親節，與運動品牌廠商合作，在社區和校園內玩起定向越野活動，孩子們帶著家長在社區裡奔跑，親子合作完賽拿獎牌，每個人臉上滿是成就與歡笑。

雙溪國小昨舉辦慶祝母親節暨交通安全宣導定向越野活動，校方與運動品牌廠商合作，事先規畫社區及校內定向越野路線，學校也設計交通安全宣導題目，學生必須看著地圖順點打卡並回答關於交通安全的問題，活動寓教於樂，別出新裁，壓軸戲則安排孩子贈送康乃馨給父母，溫馨感人。

代理校長陳昭典說，社區父母多外出工作，較少時間能陪在孩子身旁，才會結合母親節辦定向越野，邀請父母與孩子組隊參賽，藉此活絡親子間的互動，增加彼此感情，加上鄉間小鎮，民眾對交通安全知能稍嫌不足，透過定點宣導方式，強化社區家長及學生對交通安全的認知。

學生侯柏丞表示，這次的定向越野活動參與過程雖然很累，但能和媽媽一起完成比賽，非常高興，加上之前少有機會在這麼大範圍的社區裡活動，藉此機會讓他重新認識熟悉的社區。

(中時 )