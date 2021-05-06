5月正值賞花好時節，看完白色桐花，就來欣賞五顏六色的繡球花！首屆「桃園繡球花季」在台七桃花源休閒農業區登場，5月8日至6月19日，可在活動會場欣賞白色、粉色、桃紅色、藍色、紫色等華麗繽紛的繡球花，還有豐富農事體驗，歡迎前來賞花、感受在地生活！

活動以枕頭山步道為主花區，串聯整個復興區，旅客可以按現場指標路線指引，到附近8個農場免費參觀賞花。活動主會場枕頭山魅力商圈，更設有高3.5公尺、長11公尺的「尋覓美滿」裝置藝術，以多種顏色的繡球花，打造浪漫心型打卡熱點。

周邊各農場亦同時推出精彩豐富的農事體驗活動，假日可體驗綠竹筍採收、繡球花飾品手作、原住民族文化體驗、媽媽桃採摘、多肉組盆與果凍製作，平日則可體驗乾燥花鑰匙圈手作、環保袋植物槌染、植栽上板及果醋製作等活動；5月8日開幕當天，打卡贈送限量300盆小繡球花盆，每週六日於臉書粉絲專頁拍照打卡還能兌換限量手工皂！假日10時至17時提供免費接駁車，從東興宮或仁愛停車場至活動主會場，每半小時發車一班。更多資訊請上「台七桃花源休閒農業區」臉書粉絲專頁查詢。

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