光復高中時尚造型科「Dazzling」畢業動態展演6日登場，由時尚造型科所有學生共同擔綱演出。（陳育賢攝）

光復高中時尚造型科「Dazzling」畢業動態展演6日登場，由時尚造型科所有學生共同擔綱演出。（陳育賢攝）

光復高中時尚造型科「Dazzling」畢業動態展演6日登場，由時尚造型科所有學生共同擔綱演出。（陳育賢攝）

新竹市光復高中時尚造型科「Dazzling」畢業動態展演6日登場，由時尚造型科所有學生共同擔綱演出，此次展演從妝髮造型、服裝設計、配件製作及模特兒訓練等，皆由3年級同學自行分組設定主題與表演型式，藉由作品展現出無限的創意及精湛的專業能力。

光復高中時尚造型科主任劉宜蓉指出，此屆畢業展主題「Dazzling」，意指炫彩奪目、猶如鑽石般閃亮。而「Dazzling」正意謂學習路上的過程與累積，在專業技能上精進琢磨，希望學生在創意上要有不設限的激盪及發想，就像鑽石般經過高溫高壓、切割、打磨及拋光等過程，最終呈現完美的作品、展現耀眼的光芒。

而動態展演的整體造型設計，同學們更是發揮巧思，分成8個組別分別詮釋各自對於「Dazzling」字義的創意美感，創造出包括「山清水秀」、「鬼蜮」、「Light」、「丑·態」、「妓·藝」、「Aboriginal」、「暗魅惑亂」、「Losing it」等8種不同主題的創意造型秀。

同學們充分運用學校實習課程中學習到的技巧，呈現現代古典、神秘、華麗時尚、繽紛亮麗等風格，並以多元豐富的色彩，藉由多媒材的應用讓無窮創意從框架中釋放，充分展現學生3年所學及風格獨具的創意整體造型作品。

劉宜蓉說，畢業成果展可讓學生展現3年的學習成果，給予學生們無限的想像空間，也展露出勇於自我挑戰及創作的企圖心。

時尚造型科不僅是畢業學生的畢業展，更是3個年級學長、學弟、學姊、學妹共同參與，將畢業展場拉至飯店內，仿造國際時尚名牌的新裝發表秀，設計伸展台、燈光、襯樂全都由學生一手包辦，8組出自設計師學生的作品一出伸展台立即豔驚四座，專業度不輸職業水準。

(中時 )