市警局長陳嘉昌主持破案記者會，宣示掃黑決心。（圖／警方提供）

松山之亂後北市警強勢掃黑 逮竹聯和堂5嫌

松山之亂後北市警強勢掃黑 逮竹聯和堂5嫌

北市警方歷經「松山」、「北投」黑衣人之亂，所幸最近發生的「潑蟑案」及時偵破，北市刑大6日進行強勢掃黑，逮捕綽號「西瓜」的竹聯幫和堂陳姓大哥，另有天道盟正義會等5名不良分子，警方指出，陳嫌糾眾涉及多起暴力案件，今依組織犯罪將他蒐報逮捕。

北市刑大偵2隊接獲線報，30歲陳嫌自稱和堂大哥，因涉及暴力犯罪，希望1名王姓男子可以翻供，但王拒絕還四處躲藏，陳因此糾集天道盟分子到處找人。

陳後來找到王的1名程姓友人，將對方押至市內某汽車旅館控制行動，要程將王約出，程不從便遭陳的手下以球棒痛打，手臂甚至被打到骨折，並恐嚇程「找不到人，你要幫忙出律師費」，最後逼程簽下14萬元的本票才放人。

今年2月，陳在桃園龜山某泰國蝦餐廳，因細故與鄰桌客人口角，最後硬指店家與此事有關，找人持棍棒前往砸店，讓老闆、員工擔心害怕，只能報警求助。

警方經連日追查，日前兵分多路逮捕陳在內的5嫌，另有4名末成年疑似也遭陳吸收，全案依組織犯罪、恐嚇、傷害等罪移送法辦。

北市警局長陳嘉昌強調，絕不會漠視任何挑釁公權力之行為，亦不會向暴力妥協，對於暴力或幫派組織犯罪依法究辦絕不寬待，近期已連續執行三波掃黑行動，查獲幫派組織首惡25人、共犯136人，期能淨化社會治安，給民眾安心之生活環境。

(中時 )