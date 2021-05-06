舉重女將許淑淨遞補2012年倫敦奧運女子舉重53公斤級金牌，並選擇在台灣領取獎牌。她透露已從中華奧會主席林鴻道手中拿到倫敦奧運金牌，開心地在臉書上向外界分享喜悅。

國際舉重總會2016年宣布，原本倫敦奧運金牌哈薩克選手趙常玲藥檢未過，中華奧會去年底接獲國際奧林匹克委員會（IOC）通知，由原本摘銀的許淑淨遞補金牌。

已手握2016年里約奧運金牌的許淑淨，加上這面金牌，成為首名拿下兩面奧運金牌的台將，而她已在2018 年宣布退休。

許淑淨在臉書回憶起21歲在2012年倫敦奧運、初登奧運舞台的情景，「緊張、興奮，最後拿下了銀牌」。

許淑淨可選擇親赴國際奧會位於瑞士洛桑奧林匹克博物館領獎，或在國外大型綜合運動會（奧、亞運或世錦賽）、國內大型競賽接受頒獎，或由中華奧會親自頒發獎項，她最終選擇最後一種方式。

從2016年接獲通知遞補金牌，歷經5年，許淑淨表示，昨天從中華奧會林鴻道主席的手上，正式拿到「倫敦奧運會金牌」，她也透過臉書向教練、老師、醫療團隊、企業、國訓中心和家人等表達謝意，感謝各界的支持。

(中央社)