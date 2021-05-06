周三美股4大指數漲多跌少，道瓊指數再創新高，僅那指收黑。台股多日頹勢後，周四開高82.08點報16925.52點漲勢凌厲，傳金聯手衝上萬七，最高達17088.73點，上漲245.29點，但仍在5日與月線之下，隨後光電、航運扯後腿，大盤漲勢急墬，臨近11時萬七關卡得而復失，11點半過後翻黑，最低達16764.71點，高低差324.02點，午後原物料族群搶戲，非電族群撐盤，電子再拉尾盤，終場收漲150.92點或0.9%，報16994.36點，終結日K連5黑，萬七關卡僅差臨門一腳，成交金額4899.24億元。今日外資(不含外資自營商)賣超71.0893億元，投信買超16.1115億元，自營商賣超17.7998億元，三大法人賣超72.77億元。外資2連賣超逾200億元。

晶圓雙雄周三ADR，台積電紅、聯電黑，權值王台積電(2330)早盤平盤震盪，11時過後跌幅加劇，所幸尾盤拉抬翻紅，收漲0.34%至587元；聯電(2303)同樣盤中熄火翻黑，收跌0.97%；而大立光(3008)缺料未解衝擊營收，開低走疲，曾跌2.32%或70元至2940元，遭矽力-KY超車痛失股王寶座，收跌0.66%至2990元，3000元大關告失，新科股王矽力-KY(6415)盤中衝上3285元新天價，大漲290元或9.68%，直逼漲停價，收漲3.34%至3095元；聯發科(2454)、日月光投控(3711)盤中調整步伐後收漲4.98%、0.94%；鴻海(2317)、國巨(2327)強強聯手，雙雙收漲逾2%；面板股方面，友達(2409)400億元大型聯貸案啟動，但與群創(3481)、彩晶(6116)三檔皆後繼無力，翻黑收跌4.81%、3.75%、9.36%；其他權值股，台塑化(6505)收當日最高達108.5元、改寫近2年高價，台塑(1301)漲4.63%，衝十年單季最賺的宏碁(2353)更高鎖35元漲停，其集團建碁(3046)、展碁國際(6776)等也活跳跳。

類股來看，台玻(1802)、冠軍(1806)、中釉(1809)齊力強勢漲停，激勵玻陶類指收漲9.25%，奪下上市漲幅冠軍；漲幅2%以上全由傳產拿下，鋼鐵漲4.62%、油電燃氣4.01%、水泥3.56%、塑膠2.88%、紡織2.19%，電纜也有1.99%漲幅。鋼市續火熱，中鋼(2002)強漲逾4.46%，站上41元，中鴻(2014)、聚亨(2022)、彰源(2030)、第一銅(2009)漲停，燁興(2007)、官田鋼(2017)、大成鋼(2027)、世紀鋼(9958)等亦漲幅超過5%；銅價火燙，第一銅、大山(1615)漲停，華榮(1608)、金益鼎(8390)、華新(1605)、金居(8358)、榮科(4989)、順德(2351)等概念股也給力持續衝。紡織股王儒鴻(1476)再衝583元天價，收漲3.09%，集盛(1455)漲停，加上遠東新(1402)、東華(1418)、南紡(1440)、力麗(1444)、怡華(1456)、業旺(1475)等均喜在眉梢。金融股也有所護盤，永豐金(2890)、中信金(2891)、上海商銀(5876)漲幅超過2%。半導體、電子拉尾盤，收漲0.71%、0.57%；光電跌1.67%最劇，航運、其他、生醫也有超過0.6%跌幅，其中航運股收盤僅剩四維航(5608)、台航(2617)、裕民(2606)、遠雄港(5607)等守住紅盤，長榮(2603)漲1.5%、陽明(2609)跌3.1%、萬海(2615)跌2.81%，貨櫃三雄都難挽回多方。

IC設計族群有回神跡象，高價股祥碩(5269)、力旺(3529)、譜瑞-KY(4966)、瑞昱(2379)大漲，其餘立積(4968)、盛群(6202)、義隆(2458)、聯詠(3034)等也表現亮眼，惟世芯-KY(3661)再度跌停。而首季或四月財報績優股，精誠(6214)、騰輝電子-KY(6672)、金居(8358)、吉茂(1587)、貿聯-KY(3665)、世禾(3551)、中再保(2851)、統一證(2855)、台表科(6278)、南電(8046)、廣錠(6441)、聚鼎(6224)、矽瑪(3511)等股價表現均有聲有色。億豐(8464)首季EPS創同期新高，但營運三逆風使股價跌停收場；其他個股，威潤(6465)獲台塑工安大單、收漲5.06%，是方(6561)拚當網路業台積電、觸及漲停，聯合再生(3576)進軍儲能、樂收漲停。欣興(3037)獲外資喊價、股價收漲7.58%，可成(2474)則遭外資降評收黑。

5日RSI為37.42，10日RSI為46.38。9日K值為38.57，9日D值為53.86。20日乖離率為-0.92。外資連2日賣超203.81億元，5月以來共賣超284.61億元。元富證券指出，市場資金仍執著在傳產族群，由於當沖盛行，輪漲速度相當快速，且震盪劇烈，投資人應審慎操作，當前不宜追高。華南投顧董事長儲祥生則表示，由近二個交易日的籌碼面及技術面觀察，投資人可以觀察，若4日當天台股最低點16647點沒有再跌破，台股基本上持穩，但要出現較強的反彈走勢，電子股必須重新成為主導多頭的重心。

第一金投顧董事長陳奕光表示，現在盤勢處於修正階段，可以萬七點為中線，大盤指數恐在16000~18000點整理，原物料股仍是多頭指標，電子股可能在5月中開始較易有所表現。

(時報資訊)