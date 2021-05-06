朱立倫：民進黨最近四大話題是黑道、蟑螂、派系、分贓 15:592021/05/06 中時 黃福其 、 王英豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨最近爆發黑道入黨爭議，國民黨前主席朱立倫（圖）6日表示，民進黨最近讓大家看到的話題就是黑道、蟑螂、派系、分贓，這是台灣民主非常大的危機，如果民進黨不能停止派系分贓、劃清與黑道界線，釐清台灣政治的清明，對台灣民主是很大的危。（王英豪攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨最近爆發黑道入黨爭議，國民黨前主席朱立倫（圖）6日表示，民進黨最近讓大家看到的話題就是黑道、蟑螂、派系、分贓，這是台灣民主非常大的危機，如果民進黨不能停止派系分贓、劃清與黑道界線，釐清台灣政治的清明，對台灣民主是很大的危。（王英豪攝） 朱立倫。（朱立倫辦公室提供） 針對民進黨最近爆發黑道入黨爭議，國民黨前主席朱立倫今天表示，民進黨最近讓大家看到的話題就是黑道、蟑螂、派系、分贓，這是台灣民主非常大的危機，如果民進黨不能停止派系分贓、劃清與黑道界線，釐清台灣政治的清明，對台灣民主是很大的危機，相信民眾都希望民進黨不要再每天搞大內宣、靠1450攻擊別人，好好的把民眾每天最常看到的黑道、蟑螂、派系、分贓都化解掉。 民進黨染黑風暴 鄭麗文：蘇貞昌又躲起來了？ 黃暐瀚母遭酒駕奪命 朱立倫：可考慮加重酒駕刑責 (中時 ) #民進黨 #黑道 #分贓 #蟑螂 #派系 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 鄭麗文曝光北聯幫大會照 嗆問：黃承國能說自己不是黑道？ 16:122021/05/06 政治 節目大罵羅福助後 段宜康曝：羅福助電梯裡說了這句話 14:452021/05/06 政治 蘇巧慧提案修公投 媒體人從派系名單中揭露民進黨「永續執政」野心 08:222021/05/06 政治 評政院三接站外推方案 朱立倫：比較好的結果 15:272021/05/06 政治 陳金芳快評》反黑從黃承國開始 09:412021/05/06 快評 新聞透視》民進黨染黑 小英道歉認失職！為派系開後門 黨主席咎由自取 04:102021/05/06 焦點要聞 民進黨北市黨部清查趙介佑們 5人染黑 04:102021/05/06 焦點要聞 英系大將黃承國向總統致歉 稱最近事件跟他八竿子打不著！民進黨染黑 小英道歉認失職 04:102021/05/06 焦點要聞 孫大千：人頭黨員是民進黨染黑幫派化的主因 09:022021/05/06 政治 跟寶和會有關係？陳明文澄清：不認識、被消費 12:202021/05/06 政治 黑道治國 蔡英文當下詔罪己 04:102021/05/06 時論廣場 政治熱門新聞 鄭麗文曝光北聯幫大會照 嗆問：黃承國能說自己不是黑道？ - 政治 看完諾富特群聚案 前藍委揭陳時中2句話：讓人害怕 - 政治 陳時中最新「民調」出爐 好感度竟暴跌5成 - 政治 蔡總統懇請支持三接外推案後 最新民調曝光 - 政治 黃暐瀚母被賓士男撞死 顏寬恒吐一件事：震驚 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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