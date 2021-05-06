民進黨最近爆發黑道入黨爭議，國民黨前主席朱立倫（圖）6日表示，民進黨最近讓大家看到的話題就是黑道、蟑螂、派系、分贓，這是台灣民主非常大的危機，如果民進黨不能停止派系分贓、劃清與黑道界線，釐清台灣政治的清明，對台灣民主是很大的危。（王英豪攝）

朱立倫。（朱立倫辦公室提供）

針對民進黨最近爆發黑道入黨爭議，國民黨前主席朱立倫今天表示，民進黨最近讓大家看到的話題就是黑道、蟑螂、派系、分贓，這是台灣民主非常大的危機，如果民進黨不能停止派系分贓、劃清與黑道界線，釐清台灣政治的清明，對台灣民主是很大的危機，相信民眾都希望民進黨不要再每天搞大內宣、靠1450攻擊別人，好好的把民眾每天最常看到的黑道、蟑螂、派系、分贓都化解掉。

(中時 )