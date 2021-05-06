華新科（2492）盤後公告4月營收業績，單月營收達到39.48億元，創下2018年12月以來新高紀錄，月增5.08％。

華新科表示，4月合併營收39.48億，較3月增5.1％，與去年4月比增45.1％，累計營收較去年增58.5％，主要受5G應用、雲端及筆電遊戲機需求影響。

華新科日前公告將買回400張庫藏股，買回區間價位為232～250元，受大盤砍殺電子股衝擊，華新科股價跟著大盤回落，6日收盤價218元，跌落庫藏股下限。

(工商 )