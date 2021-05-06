華新科4月營收 登28個月新高 15:422021/05/06 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華新科（2492）盤後公告4月營收業績，單月營收達到39.48億元，創下2018年12月以來新高紀錄，月增5.08％。 華新科表示，4月合併營收39.48億，較3月增5.1％，與去年4月比增45.1％，累計營收較去年增58.5％，主要受5G應用、雲端及筆電遊戲機需求影響。 華新科日前公告將買回400張庫藏股，買回區間價位為232～250元，受大盤砍殺電子股衝擊，華新科股價跟著大盤回落，6日收盤價218元，跌落庫藏股下限。 《造紙股》榮成4月營收續雙升 前4月稅前獲利跳增20倍 經濟漸露曙光 香港4月PMI 連三月擴張 (工商 ) #華新科 #月營收 #月增 #大盤 #比增 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 長榮驚人3月 淨利年增21倍 04:102021/05/06 財經要聞 《興櫃股》同期新高 晨暉4月營收雙UP 12:502021/05/06 財經 大立光營收失色 再次拱手讓出股王寶座 11:052021/05/06 財經 《電腦設備》佳世達4月營收年增近2成 08:522021/05/06 財經 騰輝4月營收6.7億元 再創新高 09:102021/05/06 財經 美俄領袖峰會 拜登盼下月舉行 04:102021/05/06 國際大事 大立光4月營收 雙減 04:102021/05/06 財經要聞 《航運股》海空運忙不停 中菲行4月營收衝次高 11:592021/05/06 財經 《半導體》5G手機需求增 穩懋4月營收雙升 09:092021/05/06 財經 慧洋 4月營收再新高 04:102021/05/06 財經要聞 《半導體》宏捷科4月營收攀近6年新高 外資比讚 13:242021/05/06 財經 財經熱門新聞 丟掉大陸市場台灣經濟完了？謝金河：這國給我們上了一堂課 - 財經 台股3天跌掉千點 這3檔殺不下去有人在顧？ - 財經 台股崩跌 當沖客嚇慘 謝金河這1句散戶要聽進去 - 財經 友達400億大型聯貸案 啟動 - 財經要聞 - 工商時報 「親戚買這檔4次都賠錢很火大 」 謝金河曝他敗在4個字 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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