預售屋自今年7月列入房地合一2.0範圍，KPMG安侯建業家族稅務辦公室協理楊華妃6日指出，財政部自2010年起就已經將預售屋買賣資料納入課稅資料蒐集範圍，只要透過電腦資料庫自動查對預售屋買受人及交屋後登記所有權人是否為同一人就可以勾稽是否有買賣預售屋，民眾千萬不要心存僥倖，因為國稅局仍可掌握所得資料。

房地合一稅2.0將從今年7月1日起施行，除適用高稅率的持有期間拉長以外，其中還把預售屋也納入房地合一稅的範圍。由於房地合一1.0的課稅範圍並不含預售屋買賣，因此，如果民眾在今年7月1日之前買賣預售屋將適用不同所得稅申報規定。

如果民眾在今年6月30日之前出售預售屋，屬財產交易所得，要在2022年5月併入綜合所得稅申報，依綜合所得稅適用累進稅率5％～40％課稅。

KPMG安侯建業會計師事務所表示，如果是在今年7月1日以後出售預售屋，將視同房屋及土地交易，按持有期間課以不同的稅率，於交易日後30天內申報。

一般而言，預售屋至完工過戶期間約為兩年到五年，未來買賣預售屋，可能將面臨適用35％較高的稅負。因此民眾如有今年有出售預售屋計畫，要注意出售時點將會影響申報方式及稅額。

(工商 )