許淑華完整影音訪談由此觀看

資深媒體人黃暐瀚70歲母親，5日凌晨外出遭遇酒駕事故不幸身亡，肇事駕駛第一時間不報警或急救，竟是先到超商買酒喝被質疑企圖規避責任，也再度掀起社會對酒駕罰則的討論，對此國民黨立委許淑華接受《中時新聞網》訪問心痛表示，關於酒駕政府一直強調是零容忍，但現在的罰則跟刑度似乎還是不夠重，並沒有達到民眾所期待的。

酒駕致死應比照殺人罪? 街訪民眾怒:明知故犯就是殺人

肇事駕駛方男今(6日)再爆撞死黃暐瀚母前24小時也曾開著同台賓士車攔查，酒測值亦高達0.25，連兩日酒駕還釀禍，令外界感到錯愕憤怒。許淑華語重心長的說，「如果總統蔡英文說司法必須回應人民的需求，那就先從我們酒駕的罰則開始來做起」並根據道安會報資料指出，台灣酒駕取締件數雖然在108年酒駕新制實施後逐年下降，但再犯率卻有上升的趨勢，這就表示目前的刑罰還是無法有效遏止酒駕情事，她認為除了需要再一次檢討酒駕法規的刑期以及刑責之外，政府對於民眾酒後上路的相關配套措施也應該一併拿出來討論。

媒體人黃暐瀚的母親，5日凌晨3點多，在台中市南區遭1名賓士車男駕駛撞擊身亡。

國民黨主席江啟臣5日晚間也發文表示，過去他曾提案在酒駕刑罰中增列死刑及無期徒刑，但遺憾遭民進黨阻擋而沒通過。許淑華透露，當時民進黨的行政院是認爲以峻法制裁酒駕不符比例原則，但她覺得法界也應該為社會安全以及被害者權益去思量，應該要擴大法官的裁量空間，讓他們能依照個案情節去作出適當的判決，否則這樣的情事一再發生，民眾只會對我們的法律失去信心，對於法官的判決裁定也相對不抱期待。

(中時新聞網)