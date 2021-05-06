63歲施姓男子因毒品案遭通緝4年，中壢警方循線在住家前將人逮獲，意外發現其61歲高姓妻子，同因毒品案遭通緝長達13年，這對毒鴛鴦與兒女、孫子同住，多年來過著暗無天日的逃亡生活，兩人落網後感嘆「終於鬆了一口氣」，要求警察讓他們回家和兒女道別，詢後依違反毒品危害防制條例移送偵辦。

員警發現，這對逃亡毒品通緝犯不敢住在戶籍地台南市，為了逃避追緝，帶著4名子女和1名孫女四處藏匿，每隔一陣子就搬家，中壢警分局自強派出所員警經循線追緝埋伏等候，在桃園區永安路犯嫌家門口發現高女，隨後逮捕剛從家裡下樓的施男。

警方先向兩人表明身分並出示證件，兩人看到員警一臉淡定毫無抵抗，高女先是謊報親友身分證證號，並稱警方抓錯人，警方以警用小電腦人臉辨識系統查詢，識破其謊言。高女卸下心防表示終於鬆了一口氣，不想再過逃亡生活。當年因有4名小孩工作不穩定，和老公挺而走險運毒，

施男被逮後表示不想要一聲不響消失，要求員警讓他上樓和子女及孫女道別，警方礙於親情陪同上樓告知其同住家人，訊後也依違反毒品危害防制條例將這對毒鴛鴦夫妻移送桃園地檢署偵辦。

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(中時 )