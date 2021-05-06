新北市王姓男子去年4月間在蘆洲三民路見A女酒醉倒臥騎樓，假意稱要帶她到旅館休息，未料卻趁機撿屍欲帶回房內性侵，A女半醒間拒絕王男，卻遭對方持蓮蓬頭毆打頭部，A女驚嚇之餘趁機逃離，向旅館工作人員求助，並從2樓跳樓逃跑；新北地院近日審理，依強制性交等罪判處王男6年4月徒刑，全案可上訴。

判決書指，王男去年4月19日見A女醉倒騎樓，假借上前稱要扶她到旅館休息，但一踏進房門，王男便要求A女脫掉上衣，A女驚嚇酒醒拒絕王男，卻被對方怒捶胸口、臉頰，王男繼續拉扯A女頭髮硬上，並將她拖進浴室，用蓮蓬頭猛打頭部和臉頰，導致A女滿臉血跡，王男還用蓮蓬頭沖洗女子頭部，企圖滅證。

A女不堪凌虐，趁機裸身逃離向工作人員呼救，並從2樓水塔跳樓逃離，跑到附近店家求救報警。王男事後遭警方逮捕，他在審理時坦承犯行，稱已深刻反省，但平時以打零工維生，還有2個子女要養，家中經濟能力不佳，無法負擔A女求償金額，並請求法官減輕其刑。

新北地院認為，王男與A女互不相識，僅為一己私慾犯案，且犯案手法暴力，有凌虐傾向，已造成A女身心傷害，再考量其未與對方達成和解，依強制性交罪、傷害罪判處有期徒刑6年2月、2月，合併執行6年4月，而傷害罪2月可易科罰金6萬元。

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(中時 )