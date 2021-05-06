新冠肺炎（COVID-19）疫情持續升溫，中央流行疫情指揮中心3日起放寬公費疫苗接種標準，並呼籲民眾盡快接種疫苗自我保護，歌手賴銘偉今（6日）凌晨就曬照透露，他打了AZ疫苗第一劑，並分享身體狀況：「至今約12小時，目前無頭痛發燒症狀，手臂輕微痠痛」。

36歲歌手賴銘偉在昨下午曬出打疫苗照，接著他在今凌晨3點多在網上發文寫下：「AZ疫苗第一劑Day1 接種至今約12小時，目前無頭痛發燒症狀」，不過他也透露，手臂有輕微痠痛，並表示會持續觀察。

賴銘偉打完疫苗12小時後，分享身體狀況：「目前無頭痛發燒症狀，手臂輕微痠痛」，表示他會繼續觀察。（圖／取材自賴銘偉臉書）

賴銘偉曬接種疫苗照後，有粉絲則好奇問：「為什麼你可以打？已開放一般民眾打了？」對此，賴銘偉則表示：「已開放 只要有出國商務需求 網路上就可以預約自費」。

賴銘偉上個月9日在新加坡舉行演唱會，他結束工作後返台後，就進行14天的隔離，賴銘偉也把隔離的14天記錄下來，分享每天的體溫變化、防疫旅館的伙食等等，同時，賴銘偉並透露，防疫旅館的櫃檯服務人員拿出「神木與瞳」的照片請他簽名，讓賴銘偉直呼：「實在是非常驚喜也感謝他們的辛苦！」由於賴銘偉曾表示，他會趁隔離期間好好沉澱心情、創作更多歌曲，也讓外界都很期待他早日分享作品。

而賴銘偉在昨去接種AZ疫苗的第一劑時，他也在限時動態中提到：「保護自己也保護他人，大家一起照顧健康對抗疫情」。

AZ疫苗第一劑💉 Day1 接種至今約12小時 目前無頭痛發燒症狀 手臂輕微痠痛 繼續觀察👀 由賴銘偉發佈於 2021年5月5日 星期三

(中時新聞網)