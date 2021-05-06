聯強(2347)四月業績再傳捷報！聯強6日公布四月營收，在各類產品營收同步大幅成長下，帶動合併營收達318億元，創歷年四月新高紀錄，同時也是首度在四月突破300億大關，年成長達38%。

聯強預期這波銷售動能可望延續，第二季將有機會再次改寫新高紀錄。

聯強同時公布今年的除息交易日為6月8日，每股配發現金股利3.3元。

聯強表示，四月市場熱度持續，需求暢旺程度更甚第一季，即使面臨供貨吃緊以及價格上漲的壓力，銷售動能仍然相當強勁。其中IC元件創同期歷史新高，大幅成長72%。

資訊產品在澳紐、印尼創新高，以及大陸大幅成長帶動下，也創同期新高，成長18%，消電產品持續受惠於宅經濟效應，大幅成長68%；通訊產品因5G換機潮，也成長24%。

累計前四個月合併總營收1,186億元，其中，資訊產品累計營收為623億元，較去年同期增加10%，佔總營收的比重為52%，通訊產品累計營收55億元，較去年同期成長28%，佔總營收的比重為5%，消費性電子產品累計營收為125億元，較去年同期成長69%，佔總營收的比重為11%，IC元件累計營收為383億元，較去年同期成長62%，佔總營收的比重為32%。

(工商 )