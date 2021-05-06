POS廠飛捷(6206)受工作天數較少、零組件缺料及海運缺櫃等逆風干擾，2021年首季獲利降至近13年低點，每股盈餘（EPS）0.6元。不過，由於訂單動能已明顯回溫，且5月起調漲產品價格反映成本，預期第二季起營收均可望年增達雙位數，帶動全年營運重返成長軌道。

飛捷首季合併營收9.14億元，季減10.75％、年減27.13％，降至8年低點。毛利率32.99％，略優於去年第四季32.15％、低於去年同期37.52％，營益率11.59％，低於去年第四季12.1％及同期18.61％，為19年來低點。

受營收規模縮減及本業獲利下滑影響，飛捷首季歸屬母公司稅後淨利0.86億元，季減19.29％、年減達57.87％，為近13年低點。受股本增加影響，每股盈餘0.6元，則創下歷年新低。

飛捷表示，隨著歐美客戶先前暫緩拉貨的POS機及自助服務機（KIOSK）既有訂單亦逐漸回升，今年以來訂單動能明顯回溫，惟零組件缺料及海運缺櫃影響訂單出貨時程，缺料造成的漲價亦影響毛利率表現。

為反應成本壓力，飛捷已將今年新接的產品訂單報價已調漲5～10％，既有客戶則自5月起調漲。由於訂單需求量良好，公司認為能否順利取得料件並出貨才是關鍵，預期第二季起營收可望逐季增溫、均可望繳出雙位數年成長表現，帶動全年營收雙位數成長、重返成長軌道。

各產品動能方面，飛捷去年仍以POS占72％最大、觸控平板22％、行動POS（mPOS）及KIOSK各5％。預期今年產品結構將與去年相當，其中行動POS受惠大客戶需求復甦，出貨動能成長可期，長期而言POS比重將持續下降。

為因應產業競爭加劇，飛捷2年前規畫營運轉型三部曲，其中首階段拓展非POS產品已見成效，並進入拓展非PC產品的第二階段，第三階段則推出雲端統一端點管理平台（UEM）品牌inefi展開軟體服務，目標2028年硬體生產及軟體服務營收貢獻達各半。

(時報資訊)