得益於美國和中國的強力銷售彈升，Oakley和雷朋(Ray-Ban)眼鏡製造商EssilorLuxottica第一季持續走在從疫情復甦的方向。

該公司為香奈爾(Chanel)、Prada和凡賽斯(Versace)等品牌製造太陽能眼鏡架。然由於新冠傳染病橫行，旅遊限制同時也壓低了太陽眼鏡的需求。

EssilorLuxottica按固定幣值計算，第一季營收按年增加14.3%，來到40.6億歐元(約49億美元)。

EssilorLuxottica亦重申了今年將回復到疫情前水準的目標，該公司並明列2021年的營收、營業利益率目標。

而第一季營收按固定幣值計算，與兩年前的2019年同期相比，則增加1.9%。2019年尚未發生新冠傳染病。

該蔥絲還證實財測，預計到今年底，合併後的經調整營業利益將達3億至3.5億歐元，到2023年將達4.2億至6億歐元。

(時報資訊)