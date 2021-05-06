美國證券監管機關正在考慮採取措施，要求投資大戶揭露更多有關放空部位，或使用衍生品押注其他股票走勢等操作的信息，而針對有些交易平台為了鼓動高風險交易活動而採用電玩遊戲常見的功能，該監管機關也將考慮採取行動，以保護使用這類應用程式的散戶投資人。

今年初的GameStop史詩級軋空傳奇和之後發生的Archegos Capital斷頭風暴，促使美國證券交易委員會（SEC）就相關規範展開審查。上個月宣誓就職的SEC主席詹斯勒（Gary Gensler），將在周四的眾議院金融服務委員會發表證詞。

在Reddit散戶1月掀起Gametop之亂，以及紐約投資基金Archegos在3月發生爆倉事件後，民主黨人便持續加大對詹斯勒的施壓，要求他對華爾街採取強硬的立場。

根據周三發布之事先準備好的證詞，詹斯勒表示，每當市場發生重大事件時，是應該思考它們可能對整個金融體系造成的風險。

詹斯勒並表示，SEC人員正在研究可能的措施，包括要求揭露更多放空信息、增加證券放貸的透明度，以及實施「總報酬互換」（total return swap）交易的新規定。

Archegos的爆倉事件，即是起因於該私人避險基金利用「總報酬互換」交易持有多家公司的大量股票，並獲得更大的槓桿操作空間。

根據詹斯勒的證詞，他亦將要求SEC人員起草一份公眾意見徵詢書，以了解交易app如何利用點數、獎勵、獎金和競爭等遊戲常見的功能吸引散戶進場。他在證詞中表示，我們必須確保使用有這類功能之應用程式的投資人，仍可受到適當的保護。

詹斯勒的證詞中並未說明可能提案的時間，包括展開公聽活動在內，這些監管法案通常需要經過漫長的制定程序。

(時報資訊)