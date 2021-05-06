台股屢創新高，這波造山運動的重要推手之一非半導體產業莫屬，在5G、電動車、AR、VR等尖端科技發展急速推高半導體需求之際，為幫助投資人把握快速崛起的矽金商機，中信投信推出中國信託台灣ESG永續關鍵半導體ETF（00891），為首檔聚焦台灣半導體產業的ETF，預計於5月12日起開募。

中信關鍵半導體ETF經理人（00891）張圭慧表示，投資台股須將半導體作為核心配置，從「345」這串魔術數字可清楚敘明；去年半導體產值突破「3兆」台幣，占台股市值達「4成」，在半導體出口訂單強力拉抬下，台經院預估台灣今年經濟成長率上看「5％」，為10年以來最高數據；從上可見，半導體儼然已是台灣經濟的骨幹

中信投信股權投資科主管葉松炫表示，台股加權指數的高度由科技股決定，科技股的漲跌由半導體決定，而半導體的起伏又由產能決定！由於遠距工作、5G、電動車等興起，全球8吋晶圓未來數年都將面臨缺貨，即使晶圓代工市場競爭激烈，價格不易大幅調漲，但產能滿載衝刺營收下，半導體行情欲小不易。

半導體不僅是台灣經濟成長的重要引擎，也是世界科技運轉的基礎。張圭慧指出，全世界每兩個晶片，就有一個來自台灣，不僅全球市占率數一數二、技術更獨步全球。經濟學人的封面故事描述台灣夾在中美兩強一觸即發的戰線前沿，但由於全球科技運行都少不了半導體，矽盾遂成台灣的國安護城河，顯見台灣半導體於全球地位舉足輕重。

中信關鍵半導體ETF追蹤ICE Factset台灣ESG永續關鍵半導體指數，成分股篩選為市值大於1億美元，股息率大於零（確保企業已獲利，股利發放具永續性）或投入資本回報率大於零（確保獲利成長性），並剔除高ESG風險企業，市值排序前30大個股，完整含括半導體上中下游產業，具高度產業代表性。

ICE Factset台灣ESG永續關鍵半導體指數權重設計，為單一個股權重不超過20％，且前5大成分股權重不超過65％。指數前5大持股為聯發科(2454)、台積電(2330)、聯電(2303)、聯詠(3034)、日月光投控(3711)，聯發科近期表現強勢，權重超車台積電等成為第一大，統計至4月底佔比約22.84％。

(時報資訊)