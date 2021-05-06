根據日本央行統計，從2020年初新冠病毒爆發的這一年以來，民眾逐漸減少外出消費，加上把錢省下來以備不時之需。因此，這段時間日本家庭共多了20兆日圓，相當於1830億美元的銀行存款。日本央行認為，隨著疫苗接種率增加，這筆錢將是日本經濟成長大推手。

本周，日本政府將決定，是否要再延長目前正在實施的緊急狀態時間。若屆時屬實，日本好不容易看到的景氣春燕，恐怕又要飛走了。

不過，日本央行指出，一旦日本擴大新冠疫苗接種率後，隨著日子一天天正常化，預測民眾消費將呈現V字型反彈。因為過去一年也算是被疫情強迫去存錢，目前這些在銀行的儲蓄金高達20兆日圓，差不多是1830億美元。

日本央行表示，這20兆日圓大約是過半數日本中高收入戶中，實際收到所得的7%左右。同時，這些中高收入家庭，也是願意花大筆金錢在消費服務產品上的社會大宗。

而在疫苗接種率不算高之前，大部分民眾因擔心出入公共場合會被傳染，故消費就會縮手。但日後，這種受到疫情影響強迫儲蓄行為可能會突然停止，隨著疫情漸漸退燒，民眾就會開始大量花錢消費。

日本央行也補充，以上臆測是假設2022年疫後時期所做的推敲。

(時報資訊)