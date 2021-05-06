美國正妹凱薩琳（Katherine）在影片中表示，受朋友邀請來台旅遊1個月，卻沒想到新冠疫情大爆發，導致回家的航班被取消，如今滯留在台灣超過1年，但也因此發現了世界所不知道的台灣優點。身為素食主義者的她，發現台灣簡直是純素者的天堂，除了素食的食物選擇眾多，人們對這樣的飲食習慣都很尊重，與美國批評的態度截然不同。

凱薩琳在Youtube頻道《不要鬧工作室》的影片中表示，她原本只打算來台灣旅遊1個月，但沒想到1個月變成好幾個月，至今她已停留在台灣超過1年了。

凱薩琳表示，她最好的朋友在高雄待了一年，後來去台大念書，朋友來到台灣以後直接愛上這邊，因此在2019年底邀請她來台灣旅遊，並信誓旦旦地說「你一定會喜歡這裡」，因此她便在2020年1月來到台灣，而這也是她人生首次造訪亞洲和台灣。

凱薩琳指出，好友和他的女友帶著她環島旅行後，她就徹底愛上台灣，所以決定要展延機票時間，在台灣多待1個月，結果就在她決定留在台灣後，新冠肺炎的疫情就爆發了，她的航班被取消，一時之間也找不到其他可以讓她回家的班機，而她當時在台北幾乎沒有認識什麼人，必須先想辦法生存下去。

凱薩琳透露，幸運的是，當時她在美國還有一份線上工作，因此可以透過申請增加工作時數，來賺取多一點的生活費，加上她有一些很熱心的台灣朋友，在她需要幫忙的時候都願意挺身而出，給了她強大的後援，最後，台灣的政府也對滯留的外國人給予很多幫助，幫助他們延長觀光簽證，讓她得以合法的待在這邊。

凱薩琳說，雖然這一路很辛苦，但她也因禍得福，擁有更多時間可以認識台灣。台灣人、台灣美景和最重要的食物，身為一個素食飲食者（Vegan），她發現台灣很適合純素者生活，到處都有素食或是純素餐廳，即便是在一般餐廳中，通常也都會有素食的餐點可以選擇，而台灣也是全世界素食餐廳拓展最快的國家之一。

凱薩琳也說，對於喜歡在家做菜的人，台灣到處都有販售蔬菜水果的店家，而且價格也不貴。最重要的是，台灣人對於純素者的生活型態都很友善也很尊重，在這邊認識的朋友們都很支持她的飲食方式，不像在美國，甚至有人會當眾批評這種飲食方式，因此她真的很享受在台灣的生活方式，台灣真的是純素者的天堂。

【第一次來觀光卻滯留】美國人發現世界不知的台灣優點。（圖／翻攝自不要鬧工作室）

(中時新聞網)