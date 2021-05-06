女子曬出自己的股票對帳單。（截自Dcard）

台股近期狂崩，4日盤中更一度大跌574.74點，短短時間從萬七高檔崩跌千點，眾多股民哀鴻遍野。一名女子曬出自己的股票對帳單，顯示虧損了34萬餘元，淡定表示「1個月後再打開看看」。不過許多網友卻發現「亮點」，原來女子的總投資額高達280餘萬元，於是紛紛高喊：「姊姊娶我」。女子則回應自己不到24歲「確定是姊姊？」，年紀輕輕就有這麼多的資金投資，也引發更多討論。

女子在Dcard曬出自己的股票清單，包括大成鋼、群創等4支股票通通虧損，虧損總金額超過34萬元。女子稱自己是「佛系投資」，淡定表示「就一直放著吧，好好上班、好好呼吸，1個月後再打開看看」。

不過眾網友發現，女子投資總金額超過280萬元，於是紛紛高呼：「姐姐我不想努力了」、「姊姊娶我」、「姊姊嫁給我」，但女子回應：「確定是姐姐嗎哈哈，我還不到24」，更讓眾人驚訝。

《mobile01》網友討論：「300有可能是借的= =只要有150就可以槓成300....不過24歲有破百還是挺厲害的。」、「不如請這位妹妹，教大家如何先有這三百萬投資?」、「加賴然後跟你說只有微信，接下來會跟你聊投資，並且帶你上線賺錢，差不多就這種手法，看到資產截圖就嫁給我??代表還很多人準備被騙」。

「有錢人的小孩很多很多啦，在超商作事的，很多也是做健康的」、「富二代真的莫名其妙就會有進口車可以開，戶頭有好幾千萬可以花。別懷疑，世界很大」、「這300萬確實很可能是借的，大約20年前，當時打工時薪才70出頭時，我有位朋友20歲時家裡就『借』了一輛全新的國產車給他，21歲時家裡就『借』了他近百萬投資生意，大約25歲家裡借了他近千萬在台中買了棟房子，後來漸無連絡，不過我猜他家裡陸續應該又借了他不少資源。」。

(中時新聞網)