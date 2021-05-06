有些女生的性格沒那麼細心，生活上總是丟三落四，迷糊事件也不斷上演，讓旁人為她們捏一把冷汗。星座運勢網站「星座上上簽」點名天秤座、雙子座、雙魚座的女人最讓男友操心，男友恨不得在她身旁安裝監視器，免得整天提心吊膽，又怕她出了什麼意外。

▍第三名：天秤座

天秤女看起來既美麗又優雅，其實在愛情中完全是一個迷糊鬼，同時又有選擇困難症，要她做決定總是要想個老半天，非得要男友一起幫忙下決定，而且天秤女很容易被花言巧語騙，耳根子非常軟，讓男友常常操心，深怕她們一不小心就被騙財騙色，令人頭痛。

▍第二名：雙子座

雙魚女喜歡挑戰新事物，就算很困難也躍躍欲試，她們想法很奇特，天生古靈精怪，可說是一個腦洞大開的女子，雙子女喜歡多采多姿的生活，所以和她交往可以看到不一樣的世界，生活多變又開心，但是也因為如此，常常會讓男友非常擔心，和她們交往就是痛苦與快樂並行。

▍第一名：雙魚座

雙魚女性格溫柔、浪漫，言談舉止充滿女人味，讓旁人忍不住想要照顧她，但是她在戀愛的時候很愛幻想，不切實際的樣子讓男友很困擾，而且她們在愛情中很情緒化，又很黏人，非常依賴男友，常常忘東忘西、做出些糊塗的事情，讓男友非常頭痛。

(中時新聞網)