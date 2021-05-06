台中市長盧秀燕親切地與幼童們講述「好餓的毛毛蟲」繪本故事。(陳世宗攝)

台灣世界新聞傳播協會公布「22縣市有感施政大調查」台中市在經濟發展、社會福利、藝術文化、幸福感等榮獲4個「金獎」及5個銀獎；民眾最主觀感受的「幸福感」，台中市以89.5％拿下6都第1，榮登幸福城市冠軍。市府強調，每項民調都將虛心接受作為施政參考，將持續努力各項市政建設，讓台中變得更好、更宜居。

「2021年縣市長滿意度暨幸福城市大調查」，6都中依據治安狀況、經濟發展、交通狀況、環境保護、醫療衛生、社會福利、教育品質、觀光遊憩、藝術文化及幸福感等10大施政項目分別予以評價；台中市獲頒4個金獎、5個銀獎，堪稱最受市民廣泛認同的城市。

台中市在盧秀燕主政2年多獲得市民肯定，最受矚目是去年還在6都墊底的交通狀況，今年異軍突起與幸福感等同獲得最高滿意度，勇奪6都第1；研判與中捷完工通車可能有相當關聯性。社會福利及藝術文化同時名列第2名；經濟發展、醫療衛生、教育品質、觀光旅遊等6都第3。學者專家分析與盧秀燕力推社福及拼經濟有關。

新聞局長黃國瑋說，盧市長上任前中市公幼數量能不足，她力拼四年內再增180班並廣設親子館；兩年多期間公托由5處增加到14處，公幼由90班提升至221班，親子館由4處增加到11處；預計明年達到50處公托、270班公幼及17間親子館。搭配「台中好宅」社會住宅全方位減輕年輕人生活負擔。

盧秀燕以「台中富市3」策略為經濟注入活水，她上任至今企業在台中投資總額高達7548億元；中央投資台灣三大方案，截至目前企業申請台中177家創造1萬6220個就業機會；三井台中港二期與東區LaLaport去年動土兩案投資共150億元，麗寶二期投資30億元、勤美之森投資120億元等，顯示各界對台中深具信心。

黃國瑋強調，「開不了工的要開工、完不了工的要完工」是盧市長施政態度，在交通建設部分，中捷在去年試營運期間發生軸心斷裂危機，市長多次親臨火線說明，解決機械故障的問題；4月底舉辦通車典禮，邀請國內藍綠政治明星參與，柔軟身段獲市民青睞。

(中時 )