指揮中心昨天宣布疫苗接種假上路，但因為不強迫僱主支薪引來民怨，衛福部長陳時中今天表示，此政策早在兩周前就已由勞動部提出，為何有意見的人當初不表達？況且假一多對僱主不利，因此最終還是維持勞動部的原案，採不支薪處理。

陳時中今天解釋，本來政府也考慮要比照居家檢疫提出補貼，但因為特別預算中沒有編列，所以無法執行，因此最終才會採用勞動部提出的版本，以不強迫僱主支薪為原則進行。

對於醫事團體抗議，疫苗接種假不支薪等同事變相扣薪，陳時中也說，勞動部早在兩周前就曾在立法院提出，若當時就有提出意見會更好，而自己則是與工商團體溝通過，了解到勞工假一多對僱主是不利的，這部分也希望能獲得僱主體諒。

陳時中也指出，今天上午立委陳玉珍有提出將疫苗接種假當作是病假的做法處理，另外不列入並假三十天的上限，因為病假至少會給半薪，這想法很不錯，會再與勞動部研議。

(中時 )