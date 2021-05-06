民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光兒子趙介佑涉及販毒案惹議，日前又傳出，趙介佑在北投區公所服兵役因擅離役期而遭移送法辦，更引發議員質疑，趙原在花蓮監獄服役，卻光速調回戶籍所在的北投區公所服役，根本是3天打魚2天撒網的爽單位，恐有特權外力介入。

議員游淑慧表示，趙介佑原本在花蓮服矯正役，家屬今年2月26日申請調回戶籍地服役，接著2月27至3月1日是連假，但兵役局3月3日就核定調單位，這不是火速同意，而是一天「超光速」同意。

游淑慧認為，趙介佑原本被分發到是矯正署，之前服役的單位分別是澎湖監獄和花蓮監獄，台北沒有矯正機關，若要調回戶籍所在地服處，依規定60分鐘內的車程都符合服務地點，就有台北看守所、土城監獄及基隆監獄三個單位即可。

議員王浩質疑，趙介佑過去有不少案底，卻送到沒有專長的北投區公所服役，調到區公所最爽的單位調解會，是否有人喬、或是外力介入。議員秦慧珠痛批，鬼才相信沒人關說施壓，認為有人為趙關說、包庇、開綠燈。

對此，兵役局副局長杜英輝表示，事先不知情趙有那麼多前科，因為他是以家庭因素請調，案件單純且所屬文件明確，因此很快就核定，該局3月2日收到公文，3月3日核定調動，公文接著轉到役政署，經役政署查核，於3月22日才核定。

針對趙介佑剩下約8、9個月的役期，杜英輝強調，目前是因案停役，兵役法規定若判刑5年或在監獄服刑3年以上，達其中一項，會核報內政部核定停役，就不用服替代役，趙案後續要由司法審理後，才能判斷是否要繼續服替代役。

(中時 )