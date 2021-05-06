一名在大陸工作多年的34歲苗栗謝姓男子，4月25日自大陸返台後，在公館的老家內進行14天居家檢疫隔離。下午母親送飯到房間門口時不斷敲門都未見回應，強行開門近入後發現已經氣絕身亡，疑似輕生。母親立刻報警，但詳細死亡原因仍待衛生局消毒後進行由地檢署法醫相驗。

據了解，謝男多年來都在大陸工作，原本和妻子及小孩住在新竹，4月25日自大陸返台後，為了不影響妻小，就返回苗栗公館老家進行居家隔離檢疫，預計到9日才解禁。

今天下午一點多，謝男母親送午餐到房間門口時，不斷敲門叫兒子，但是卻都沒有人應門，只好自行打開房門，未料已見到兒子躺在床上，全身冰冷無生命跡象，根據謝母所述，兒子疑似是輕生。

謝母驚嚇之餘只好立刻報警，警消到場後將其送醫急救，但仍回天乏術，由於謝男正進行檢疫隔離中，警方也不敢大意，立刻通知衛生局，衛生局立刻派員前往消毒並進行採檢，接著通報檢方進行相驗。

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