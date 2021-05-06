每年的五月份是宜蘭縣冬山鄉的騎自行車活動的旺季，鄉公所也特別安排設計了全程約20公里的「冬山鄉三奇稻浪-自行車輕旅行」活動，讓參加者輕鬆地騎著自行車飽覽冬山鄉的田野及溪流美景，還可搭乘電動小船遊覽生態綠洲段的冬山河流域，並參加社區DIY活動、飽餐當地風味餐，輕鬆愜意又滿足。

近年來參加馬拉松活動蔚為風潮，但如果對跑步沒興趣嫌太累，又想要像參加馬拉松活動能欣賞沿途美麗風景及品嚐在地小吃，騎自行車無疑就是最佳選擇。

冬山鄉公所今年規畫以「三奇稻間美徑」為主軸，串連了鄉內的各景點，全程約20公里，從自行車低碳輕旅行的角度出發，讓遊客輕鬆自在地暢遊冬山鄉，而這也是冬山鄉今年的首發活動，後續還有稻浪音樂會、熱氣球嘉年華、風箏節嘉年華等活動，要讓大家一直玩到7月份。

鄉公所觀光產業發展所表示，推出「自行車輕旅行」活動主要是推展冬山鄉的觀光景點，引領遊客認識最新完工的冬山河源頭秘境－舊寮瀑布，享受清新空氣、吸收芬多精，另安排鄉內茶農特有的DIY活動以及舊河道電動小船體驗；此外，中午還安排有冬山鄉的澎湃桌菜料理，讓遊客好好品嚐。

今年的「冬山鄉三奇稻浪-自行車輕旅行」共規畫六個梯隊，分別是15日起連續三個星期的六、日兩天，即日起開放報名，為了掌握人數，必須在每一個梯隊活動前3日完成報名及繳費（報名後24小時內），主辦單位都備有自行車，因此只要著輕便服裝到場即可，但也可自備自行車。相關活動詳情可至臉書「幸福冬山」查詢。

(中時 )