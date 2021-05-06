行政院今(6)日通過「食農教育法」政院版草案，賦予推動食農教育經費及法源依據，有助於公私部門共同推動，農委會主委陳吉仲表示，食農教育法將推動地方農業經濟、糧食認知、優先選購國產食材以及減少糧食浪費等，明年食農教育的相關預算為10億，金費由農委會內部預算調整使用，該草案明天將會送立院審查。

農委會今(6)日舉辦「食農教育立法說明記者會」，上周立院經濟委員會中，民進黨立委陳亭妃、洪申翰、蘇震清、陳歐珀等提出「食農教育法」相關草案版本，但因為上周尚未有政院草案版本，今日政院通過院版草案，明日將送立院審查，之後再一同討論各委員版本。

陳吉仲表示，農業永績、糧食安全、農產品價格平穩與全民生活及飲食息息相關，農業經營擔負提供穩定安全農產品之貴任，在地經濟及農業發展需全民支持。「之前聽到有個故事，有個都市小孩在家，媽媽買了6隻雞腿回家，結果這小孩說1隻雞有6隻腿，這故事雖然有點誇飾，但也看出食農教育有多重要。」

陳吉仲表示，「食農教育法」將整合各部會及民間設立食農教育推動委員會，共同加強推動食農教育，另外也建立民眾均衡飲食消費觀念及習慣，「如果民眾吃得健康吃得營養，對於每年支出龐大的健保一定會有減少效果。」

再者，用全民力量支持在地經濟及農業發展，政府機關、公營事業機構等辦辦理各類會議及活動應優先採用在地生產之農產品或以其主要原料食品，強化國民對於我國農業及農產品的認同，並進一步推動地產地銷，減少食物浪費。

陳吉仲表示，今年起已要求學校午餐全面使用國產可溯源食材，也就是三章一Q食材，每人每餐獎勵費用由3.5元提高至6元，國產食材使用覆蓋率去年底約6成，今年1月已達8成；不過因為偏遠地區冷鏈運輸成本高，因此偏鄉學校食材採購經費補助將由每人每餐6元調整為10元，未來預計覆蓋率將超過9成。

(中時 )