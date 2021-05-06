南投縣環保局空拍紀錄日月潭伊達邵浮動碼頭成排擱淺。（南投縣環保局提供／王文吉南投傳真）

日月潭伊達邵南邊湖裸露大面積黃土。（南投縣環保局提供／王文吉南投傳真）

南投縣環保局派員進行日月潭列管事業採樣放流水。（南投縣環保局提供／王文吉南投傳真）

南投縣環保局派員進行日月潭列管汙水下水道系統採樣。（南投縣環保局提供／王文吉南投傳真）

日月潭兼具發電、灌溉、民生用水需求，因乾旱缺水，水位驟降超過12公尺，蓄水率僅剩31.88 ％。由於潭區周邊商店、旅館林立，南投縣環保局為維護民生用水安全，檢測15家列管業者放流水，結果均皆符合標準，不過空拍紀錄環狀岸邊現況，赫見草原及大漠景象。

日月潭水庫為南投觀光熱點，主要功能為供應大觀一廠、鉅工兩慣常水力發電廠及大觀二廠、明潭抽蓄水力發電廠用水，並配合下游灌溉用水需求調節放水，亦提供自來水公司作為魚池鄉、日月潭、武登等地區民生用水。

南投縣環保局水質保護科長柯昱濠表示，因極端氣候因素，中南部自去年因梅雨減少、沒有颱風補水，如今又無降雨引發多處缺水限水。為維護民生用水安全，於3、4月針對日月潭周邊全部列管事業及汙水下水道系統共15家，進行放流水採樣作業。

放流水檢測結果日前出爐，包括大腸桿菌等水質指標、濃度皆符合標準，柯昱濠強調，未來仍將持續不定期稽查，以維護日月潭水環境。日月潭因乾涸面積日漸擴大，環保局空拍紀錄環狀岸邊現況，發現邊坡裸露黃土枯樹及浮動碼頭成排擱淺，甚至形成水社草原、伊達邵大漠等慘況。

日月潭水位驟降及水質惡化是否影響9月舉行的萬人泳渡活動？柯昱濠說明，泳渡大腸桿菌群檢測標準需低於200000（cfu／100毫升），朝霧碼頭平時為2000（cfu／100毫升），會持續採樣監控水質，也呼籲列管事業缺水期間仍應正常操作廢水處理設施並如實申報。

(中時 )