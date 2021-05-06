梁靜茹今邀媒體搶先體驗「WeWORD字我訂造」新媒體展。（寬魚國際／大地風提供）

梁靜茹今邀媒體搶先體驗「WeWORD字我訂造」新媒體展。（寬魚國際／大地風提供）

梁靜茹今（6日）與邱瓈寬（寬姐）、金曲獎最佳作詞人李焯雄等人，邀請媒體搶先體驗月底即將舉辦的「WeWORD字我訂造」新媒體展，此次展出籌備長達2年、投入逾千萬打造，展覽分為五個部份，其中「為你而聲」展區的歌詞朗讀，參與歌手包括梁靜茹朗讀〈可惜不是你〉、A-Lin的〈未單身〉、林宥嘉的〈我總是一個人在練習一個人〉、 魏如萱與陳建騏的〈星期三或禮拜三〉以及HUSH朗讀陳奕迅的〈給你〉，梁靜茹今開心表示與李焯雄認識多年：「我們倆感情不管私下還是娛樂行業都非常親密，他等於是我某一部份親密的...伙伴。」一口答應此次邀約。

梁靜茹笑稱呼超愛李焯雄，一收到展覽首波視覺宣傳照、立刻放上自己的社群分享；她之前傳出將與陳澤杉合作音樂作品、目標瞄準金曲獎歌后，今追問她近況，梁靜茹笑回可以用自己的歌曲〈在晴朗的一天出發〉形容，透露最近開始投入一些作品，「目前正在進行中」，看起來心情似乎不錯；聊到本周母親節如何慶祝，梁靜茹表示當天將和幾位同樣為人母的好友以及孩子們一同度過，至於她下個月高雄巨蛋演唱會準備進度、會否唱台語歌？「台語歌不一定，但算是有朋友會來表演」，透露高雄場嘉賓可能獻唱台語歌，

此次不但是台灣第一個以「流行歌詞」為主題的新媒體展，也是首度以單一作詞人（李焯雄）的作品策展，為台灣流行音樂史創舉；其實展出原訂去年舉辦，因遇上疫情而延至今年，提及籌備過程最辛苦的「歌詞樹」，李焯雄表示：「這部份非常費工，來看展的人可以作互動，唸歌詞就可以透過聲按將文字傳輸到投影的樹上，希望透過互動，讓看展人感受這不是冷冰冰的展出，且男女生都適合，希望大家體驗『歌詞怎麼會這麼好玩又危險』，在沒有防備之下被它觸動情感」，這一區的概念是「可以用歌詞創造自己心靈的風景，歌詞也可以構成我們身處的心境」。

梁靜茹也分享看展心情，表示唱歌這麼多年一直接觸歌詞，從未想過歌詞可以穿越空間，在眼前變化，置身在巨大的數位歌詞山水之中，感覺是在遊玩另類的風景，非常有臨場感，希望來看展的觀眾可以自選自己喜歡的歌詞，從遊戲般的互動中，領略歌詞文字的力量，「文字可以被收藏，可以創造，也可以灌溉、滋養心靈」。為了配合這次展出，她日前與李焯雄錄製Podcast，李焯雄問梁靜茹唱〈可惜不是你〉時「有多悲」？梁靜茹說：「後面很悲啊，我有哭欸，好幾次耶。」

她認為意境上每個人一看到〈可惜不是你〉歌名就覺得它超級超級悲，「我覺得它是整段之下有分配，它不是我不行了，它其實也有一點點淡定了，可是它後面必須要有一段是讓它真實的哭的，我不是說真的哭出來說我是說用情感」，認為第二遍「可惜不是你」有一個高昂的地方，那邊最難過，「那後面回來就是一種哭完了，它是輕柔的，那第一遍當然沒有哭，第一遍真的完全沒有哭，真的沒有，不那麼崩潰」。「WeWORD字我訂造」新媒體展5月28日到6月6日在台北松山文創園區一號倉庫展出，購票限時優惠中，詳情可洽博客來或KKTIX。

(中時 )