台中市實施「供五停二」限水，停水前公寓民宅竟漏水，中市員警化身水電工及時解除危機。（警方提供／陳淑芬台中傳真）

水情緊張，台中實施「供五停二」限水措施，西區向上南路公寓1戶民宅日前突然水管漏水不止，但該戶正在裝修無人在家，眼見停水2天在即、水卻漏個不停，住戶擔心無水可用相當焦急。在地里長蕭行凱向警方求援，員警查無屋主聯繫方式熱心向鄰居借用工具化身水電工，關閉水錶止水閥，讓水暫不再流出解除危機。

中市水情嚴峻，自4月6日起實施分區實施「供五停二」限水措施，西區每周二及周三均停水。西區昇平里里長蕭行凱說，2日周一下午接獲民眾反映，向上南路附近1棟舊公寓3樓住家的陽台水管漏水不停，但該戶正在裝修，並無人在家，眼見隔天即將停水，水塔儲水有限，若漏個不停，恐停水將無水可用。

蕭行凱會同鄰居到該戶水處表關掉止水閥還是沒用，僅水流速變慢，水還是漏個不停，因聯繫不上屋主前來處理，緊急向警方求助。員警許祐瑄、李峻邑在下午14時30分獲報到場後，見漏水嚴重，但卻查不到聯繫屋主方式，李峻邑靈機一動主動向鄰居借用工具，化身水電工修理，順利關閉止水閥後才終於止水，彌足珍貴的水源不再白白流失。警方協助及時解除漏水危機，並留下紙條告知屋主已先將止水閥關閉，民眾對於警方協助相當感激。

(中時 )