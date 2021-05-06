台灣鋼鐵集團旗下特殊鋼大廠榮剛(5009)受惠鋼市需求續升，今年第一季EPS 0.34元，創5年來單季獲利新高紀錄；公司看好將受惠於中國取消合金鋼出口退稅，今年營運展望樂觀。

榮剛今（6）日董事會通過2021年第一季財報。第一季合併營收17.67億元，雖較去年同期減少22.04%；隨著鋼價上揚，營業利益提升至1.8億元，比去年同期的0.72億元增近1.5倍；稅後淨利為1.58億元，年增661.41%，歸屬母公司業主淨利為1.46億元，較去年同期增加752.63%，每股稅後盈餘（EPS）0.34元，創5年以來新高，明顯優於去年同期的每股淨利0.04元。

榮剛去年全年每股淨利0.5元，今年第一季EPS即達0.34元，公司對後市仍看好，全年營運可望比去年大幅成長。

榮剛表示，民生工業與鋼鐵產業景氣持續回溫，帶動公司工模具鋼、功能型不鏽鋼與低合金鋼出貨需求與市場價格連連攀升，第一季營收雖然尚未回到新冠肺炎疫情之前的水準，但獲利較去年同期與上一季大幅成長，觀察目前的接單出貨趨勢，預估今年第二季也會有相當亮眼的表現。

榮剛指出，近來中國因碳中和議題的關係發出煉鋼限產令，加上從五月一日起取消包括合金鋼等鋼品出口退稅補助，此舉對生產合金鋼相關產品的榮剛來說相較有利。此外，歐美關稅壁壘逐漸鬆動以及美國拜登政府即將推行的2兆美元基礎建設計畫，上述因素可望幫助榮剛提升產品價格及擴大產量，進而在工模具鋼與不鏽鋼市場進一步提高市占率與獲利，對今年營運狀況樂觀以待。

(時報資訊)