鮮活果汁-KY(1256)4月合併營收為新台幣4.08億元，月增16.37％、年增9.87％，前4月合併營收14.02億元，年增率為136.52％，均為歷史同期新高表現。

受惠大陸新式茶飲需求持續成長，多元的口感添加物品項深受消費者青睞，加上手搖茶飲系統等終端客戶持續展店下，鮮活持續拓展市場及優化產品組合，推升鮮活4月合併營收4.08億元，月增16.37％、年增79.87％雙成長，公司憑藉產品競爭優勢、通路布局完整，維持合併營收持續成長，累計1-4月合併營收14.02億元，年增率136.52％，4月與前4月均為歷史同期新高表現。

展望第二季，受惠天氣漸暖的迎夏商機，公司將進入出貨旺季，除持續投入客製化產品開發，隨著中國大陸對健康飲品的意識持續高漲，在昆山、天津與廣東三廠產能擴增下，中長期營運可望持續穩健發展。

(時報資訊)