第二季進入氣動元件旺季，氣動元件製造廠台灣氣立今（6）公布4月合併營收1.85億元，年成長16.51％，創單月營收新高；第一季合併營收攀升至6.31億元，年增幅40.15％，改寫同期新高。氣立表示，整體市場經濟復甦，自動化設備需求強勁，造就4月營收表現亮眼。

氣立指出，氣立大陸接單暢旺，3、4月產能滿載，產線員工得加班，台灣廠生產高階氣動元件、電控元件及一般加工件銷往大陸廠進行最後組裝。目前氣動元件訂單能見度一個月，銷美國訂單能見度達三個月。

氣立指出，每年第二季向來是機械產業旺季，氣立因應旺季訂單需求，斥資在大陸浙江平湖興建新廠，第一季完工投產，並且將子公司邦燁也遷入平湖廠，擴大整合生產，目前訂單能見度約有1～3個月，平湖廠效益開始顯現發酵，帶動4月營收上揚。

氣立指出，為因應現行產能滿載情形，相關資本支出將視整體市場及訂單狀況，逐步添購設備來增加產能。

(工商 )