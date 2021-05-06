彰化一名已婚20年、育有2子的張姓男子，偷吃張姓小三長達1年半，2019年4月間，張女以想看照片為由，拿了他的手機，怎料竟用這支手機傳訊給正宮：「我外遇了」， 正宫看後氣得馬上與張男離婚，張男氣不過小三毀了他的家庭，怒對張女提告偽照文書，彰化地院審理後，將張女判3個月徒刑，可易科罰金9萬元。

張男出軌張女2人交往1年6個月，張女卻在2019年4月間拿著張男的手機傳訊給正宮：「我外遇了，但我無法跟你離婚」、「我選擇傷害那個女人」、「請你給我時間彌補對她的傷害」。張男得知後，氣得對張女提出分手，因為自己從沒想過跟妻子離婚，他說，其實早就結束這段婚外情，只是張女一直拿這段婚外情威脅他，與她交往期間都是在彌補與陪伴。

張妻收到簡訊後盯著簡訊許久，一度以為老公在開玩笑，得知是真的有小三後，整個家裡炸鍋，成天都在吵架。張男則說，那女那封簡訊讓他家庭掀起風暴，導致妻子和他離婚，甚至長期赴精神科就診。

法院審理時，張女辯稱，用張男手機傳給正宮的簡訊，是經過張男同意才傳的，但張男否認有看過內容或同意張女這麼做，法官審酌種種跡證，認為張女說詞不足採信，日前依偽造文書罪將她判刑3個月，可易 科罰9萬元，可上訴。

(中時新聞網)